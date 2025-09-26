Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: результаты игрового дня 26 сентября

В среду, 24 сентября, в Пекине (Китай) прошёл третий игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин, второй круг. Результаты на 26 сентября:

Камилла Рахимова (Россия) — Кори Гауфф (США) – 4:6, 0:6;

Лейла Фернандес (Канада) — Мария Саккари (Греция) – 6:2, 6:0;

Полина Кудерметова (Россия) — Софья Кенин (США) – 4:6, 2:6;

Ева Лис (Германия) — Ива Йович (США) – 6:3, 4:6, 7:5;

Мари Боузкова (Чехия) — Магда Линетт (Польша) – 7:5, 7:5;

Елена Рыбакина (Казахстан) — Кэти Макнелли (США) – 7:5, 4:6, 6:3;

Антония Ружич (Хорватия) — Паула Бадоса (Испания) – 3:6, 6:7 (2:7);

Вероника Кудерметова (Россия) — Анна Бондарь (Венгрия) – 7:5, 6:3;

Жасмин Паолини (Италия) — Анастасия Севастова (Латвия) – 6:1, 6:3;

Элисе Мертенс (Бельгия) — Маккартни Кесслер (США) – 2:6, 4:6;

Присцилла Хон (Австралия) — Елена Остапенко (Латвия) – 3:6, 2:6;

Барбара Крейчикова (Чехия) — Екатерина Александрова (Россия) – 7:5, 6:2;

Кэти Бултер (Великобритания) — Аманда Анисимова (США) – 1:6, 3:6;

Каролина Мухова (Чехия) — Сорана Кырстя (Румыния) – 6:2, 6:3;

Белинда Бенчич (Швейцария) — Кэти Волынец (США) – 6:3, 6:3;

Ван Синьюй (Китай) — Чжан Шуай (Китай) – 4:6, 2:6.