Главная Теннис Новости

Александр Зверев — Лоренцо Сонего, результат матча 26 сентября 2025, счёт 2:0, 1-й круг Пекина

Александр Зверев уверенно вышел во второй круг турнира в Пекине, где его ждёт Муте
Олимпийский чемпион 2020 года в мужском одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев уверенно стартовал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай).

Пекин (м). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 15:55 МСК
Лоренцо Сонего
Италия
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		3
6 		6
         
Александр Зверев
Германия
Александр Зверев
А. Зверев

В матче первого круга Зверев (2) со счётом 6:4, 6:3 обыграл 44-ю ракетку мира из Италии Лоренцо Сонего.

Встреча Зверева с Сонего продлилась 1 час и 31 минуту. В её рамках Александр четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Лоренцо два эйса, две двойные ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Зверева в Пекине станет 37-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте.

Сетка турнира ATP-500 в Пекине (2025)
Календарь турнира ATP-500 в Пекине (2025)
