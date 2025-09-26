Александр Зверев уверенно вышел во второй круг турнира в Пекине, где его ждёт Муте
Поделиться
Олимпийский чемпион 2020 года в мужском одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев уверенно стартовал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай).
Пекин (м). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 15:55 МСК
Лоренцо Сонего
Л. Сонего
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Александр Зверев
А. Зверев
В матче первого круга Зверев (2) со счётом 6:4, 6:3 обыграл 44-ю ракетку мира из Италии Лоренцо Сонего.
Встреча Зверева с Сонего продлилась 1 час и 31 минуту. В её рамках Александр четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Лоренцо два эйса, две двойные ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт.
Следующим соперником Зверева в Пекине станет 37-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 сентября 2025
-
19:06
-
18:59
-
18:45
-
18:36
-
18:23
-
18:11
-
17:49
-
17:33
-
17:29
-
16:59
-
16:43
-
15:00
-
14:56
-
14:16
-
14:15
-
14:06
-
13:50
-
13:42
-
13:09
-
12:39
-
12:29
-
12:23
-
12:19
-
12:14
-
11:45
-
11:22
-
10:55
-
10:19
-
10:14
-
09:48
-
09:20
-
08:30
-
08:07
-
08:03
-
07:53