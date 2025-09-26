Александр Зверев уверенно вышел во второй круг турнира в Пекине, где его ждёт Муте

Олимпийский чемпион 2020 года в мужском одиночном разряде, третья ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев уверенно стартовал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай).

В матче первого круга Зверев (2) со счётом 6:4, 6:3 обыграл 44-ю ракетку мира из Италии Лоренцо Сонего.

Встреча Зверева с Сонего продлилась 1 час и 31 минуту. В её рамках Александр четыре раза подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал три брейк-пойнта из четырёх заработанных. На счету Лоренцо два эйса, две двойные ошибки и единственный реализованный брейк-пойнт.

Следующим соперником Зверева в Пекине станет 37-я ракетка мира французский теннисист Корентен Муте.