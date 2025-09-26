Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир ATP-500 в Пекине, 2025 год: результаты игрового дня 26 сентября

26 сентября в Пекине (Китай) состоялся второй игровой день турнира категории ATP-500, посев которого возглавил итальянец Янник Синнер. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Теннис. Турнир ATP-500, Пекин, первый круг. Результаты матчей 26 сентября

Андрей Рублёв (Россия, 6) – Флавио Коболли (Италия) – 6:7 (3:7), 3:6;

Миомир Кецманович (Сербия) – Якуб Меншик (Чехия, 7) – 5:7, 4:6;

Давид Гоффен (Бельгия, Q) – Артур Риндеркнеш (Франция, LL) – 4:6, 6:3, 4:6;

Лёнер Тьен (США) – Франсиско Серундоло (Аргентина) – 4:6, 6:3, 6:4;

Цзюнчэн Шан (Китай, WC) – Артур Казо (Франция, Q) – 6:0, 6:7 (5:7), 5:7;

Алекс де Минор (Австралия, 3) – Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC) – 6:4, 6:0;

Корентен Муте (Франция) – Таллон Грикспор (Нидерланды) – 6:4, 7:5;

Адриан Маннарино (Франция, Q) – Александр Бублик (Казахстан) – 6:3, 6:2;

Даниил Медведев (Россия, 8) – Кэмерон Норри (Великобритания) – 6:3, 6:4;

Джованни Мпетчи Перрикар (Франция) – Лоренцо Музетти (Италия, 4) – 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 4:6;

Лоренцо Сонего (Италия) – Александр Зверев (Германия, 2) – 4:6, 3:6.