Кафельников спрогнозировал, сколько может продлиться доминация Синнера и Алькараса в туре

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников поделился мнением, сколько может продлиться доминация Янника Синнера и Карлоса Алькараса в ATP-туре.

«Это всё зависит от, в первую очередь, них самих. Как вот я сейчас вижу эту тенденцию, думаю, это на очень долгий период времени, потому что конкуренцию им сейчас никто составить не может. Ни Зверев, ни Джокович. К сожалению, весь ресурс Новака физический истощается, он сам это понимает. И, безусловно, в таких турнирах, где играются пятисетовые матчи, ему физически очень тяжело бороться с ребятами, которые на самом пике своих физических возможностей – что Синнер, что Алькарас. Боюсь, мы реально будем видеть именно вот эту доминацию в следующие лет пять точно», — сказал Кафельников на YouTube-канале First&Red.