Елена Дементьева ответила, кого считает сильнейшей теннисисткой в данный момент

Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира российская теннисистка Елена Дементьева высказалась о победе белоруски Арины Соболенко на US Open – 2025.
«Не могу сказать, что этот результат был прям на 100% закономерен. Да, действительно она доминировала на протяжении всего сезона, но всё-таки турнир «Большого шлема» выиграть не удавалось, поэтому для неё это была особая мотивация. Арина пропустила некоторые турниры, предшествующие этому чемпионату, чтобы подготовиться и выложиться именно в Нью-Йорке, и у неё это получилось.
Турнир был непростой, но она с первого матча выглядела очень уверенно и довела дело до конца. На мой взгляд, на сегодняшний день, это, конечно же, сильнейшая теннисистка. Несмотря на то что её позиция в рейтинге менялась, всё равно, если брать физическое состояние, игру и мотивацию, конечно, Арина сейчас доминирует в туре», — сказала Дементьева на YouTube-канале First&Red.
