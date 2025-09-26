Кафельников: Соболенко сейчас теннисистка №1 с большим запасом, она всех превосходит

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2020 года, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников считает, что четырёхкратная чемпионка мэйджоров, первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко является доминирующей силой в WTA-туре.

«На данный момент, это теннисистка №1, которая вырвалась с большим запасом. Потому что, к сожалению, ни Лена Рыбакина, ни Ига Швёнтек, ни Аманда Анисимова, которая немножко восстановила свою карьеру, играет неплохо, ни Коко Гауфф ей конкуренции составить не могут. Она реально их превосходит. Но это всё объяснимо: видно, как она тренируется, видно, как относится к делу. И сам стиль игры у неё реально первой ракетки мира, это без вопросов», — сказал Кафельников на YouTube-канале First&Red.