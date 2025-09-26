Скидки
«Ему надо памятник при жизни поставить». Кафельников охарактеризовал Хачанова как игрока

«Ему надо памятник при жизни поставить». Кафельников охарактеризовал Хачанова как игрока
Комментарии

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников рассказал, за что уважает серебряного призёра Олимпиады-2020, 10-ю ракетку мира Карена Хачанова.

«Карен – из тех игроков, которые из своего потенциала выжимают максимум. Ему надо памятник при жизни поставить, потому что, честно говоря, он не обладает никакими выдающимися качествами, но стоит близко к первой десятке, выигрывает турниры, обыгрывает топ-игроков. Я преклоняюсь перед его упорством, трудолюбием. Конечно, он молодец. Дай бог, чтобы ещё не один год он держался на уровне», — сказал Кафельников на YouTube-канале First&Red.

