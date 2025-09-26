«Очень далеко до этого». Медведев рассказал, близок ли он к своему оптимальному теннису

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о своей текущей игровой форме, отметив, что пока ещё не находится в оптимальном состоянии.

– Вы говорили, у вас была отличная тренировочная неделя в Монако перед приездом сюда. Сейчас провели три матча в Китае. Чувствуете, что уже возвращаете свой теннис?

– Ещё нет. Очень далеко до этого. Это пошаговый процесс. Иногда можно сделать рывок, но никогда не знаешь заранее. Пока это именно пошаговый процесс. Сегодня, например, я сыграл лучше, чем в двух матчах в Ханчжоу. Это радует. Надеюсь сыграть ещё лучше в следующем матче, – сказал Медведев на пресс-конференции после встречи первого круга турнира в Пекине.

Ранее Медведев вышел во второй круг турнира АТР-500 в Пекине, где ему предстоит сыграть с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.