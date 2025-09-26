Скидки
Дементьева — о Сафиных: насколько талантливым был Марат и как тяжело всё давалось Динаре

Дементьева — о Сафиных: насколько талантливым был Марат и как тяжело всё давалось Динаре
Олимпийская чемпионка 2008 года, бывшая третья ракетка мира российская теннисистка Елена Дементьева призналась, что считает бывшую первую ракетку мира соотечественницу Динару Сафину примером игрока без весомого таланта, но с трудолюбием, заслуживающим уважения.

«Мне кажется, самый яркий пример — это Динара. Если сравнивать их с Маратом, насколько он был талантливый и насколько тяжело всё давалось Динаре. Какой работой, каким трудом она пришла к первой позиции в мире. Я её безумно уважаю, потому что она всегда хотела заявить о себе. Ей так не нравилось, когда говорили: маленькая сестрёнка, это сестра Марата. Динара могла в этой роли оставаться всю свою жизнь, играть в своё удовольствие. Конечно, всё, что она сделала, добыто тяжелейшим трудом. Помню, когда она начинала играть в туре, это была такая игра с задней линией, какие-то там защитные накрученные удары. Динара проработала себя», — сказала Дементьева на YouTube-канале First&Red.

