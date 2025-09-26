Медведев — о матче с Норри в Пекине: матч я провёл хорошо, подача тоже была на уровне

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу в первом круге турнира АТР-500 в Пекине над британцем Кэмероном Норри (6:3, 6:4).

– Как думаете, чем эта победа отличается от поражения на «Ролан Гаррос»? Что сегодня получилось лучше?

– Да, ну, во-первых, это совсем другое покрытие. Сравнивать сложно. Мне понравилось, как я сыграл. Кэмерон — отличный игрок, он был в топ-10. Доволен своим уровнем. Думаю, матч я провёл хорошо, подача тоже была на уровне. Конечно, были моменты, где можно было сыграть лучше, но в целом доволен уровнем и с оптимизмом смотрю вперёд, – сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции.

Ранее теннисисты встречались в рамках розыгрыша «Ролан Гаррос» – 2025. Медведев уступил Кэмерону Норри в первом круге турнира со счётом 5:7, 3:6, 6:4, 6:1, 5:7.

Во втором круге турнира АТР-500 в Пекине Даниил Медведев сыграет с испанцем Алехандро Давидович-Фокиной.