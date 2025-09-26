Скидки
Гауфф — о матче с Рахимовой: старалась быть стабильной и заставлять её бегать

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф поделилась ощущениями после матча второго круга турнира WTA-1000 в Пекине, в котором ей удалось одержать победу над россиянкой Камиллой Рахимовой со счётом 6:4, 6:0.

Пекин (ж). 2-й круг
26 сентября 2025, пятница. 06:10 МСК
Камилла Рахимова
Россия
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		0
6 		6
         
Кори Гауфф
США
Кори Гауфф
К. Гауфф

– У вас были отличные розыгрыши во втором и третьем геймах. Что помогло их выиграть?
– Да, геймы были долгими. Немного повезло — в одном из них мяч задел трос. Это помогло. А так просто старалась играть стабильно. Матч был физически тяжёлым. Она возвращала очень много мячей, даже те, что я считала выигрышными. Приходилось бить снова и снова. Сегодня покрытие было немного быстрее, но сами мячи очень медленные, особенно они становятся тяжелее перед заменой. Просто старалась быть стабильной и заставлять её бегать, – сказала Гауфф на послематчевой пресс-конференции.

В третьем круге турнира в Пекине Кори Гауфф сыграет с канадской теннисисткой Лейлой Фернандес.

