«У него хорошее нутро». Кафельников высказался о таланте 19-летнего Фонсеки

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников высказался о 42-й ракетке мира, 19-летнем бразильце Жоао Фонсеке, которому многие эксперты пророчат большое будущее.

«Фонсека – очень талантливый, хороший парень. Очень хороший парень. Знаю его менеджера, он рассказывал, как всё происходило. Парень в принципе из не то чтобы неблагополучной семьи, но в Бразилии ты должен бороться за своё место под солнцем. Как в своё время это делал Гу Куэртен.

Целеустремлённый парень, у него хорошее нутро, мне, честно говоря, его стиль игры, отношение очень импонируют. Но фаворитом для меня на данный момент является, безусловно, Алькарас, я им впечатлен вообще», — сказал Кафельников на YouTube-канале First&Red.