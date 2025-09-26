Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Пока всё здорово». Даниил Медведев — о работе с новым тренерским составом

«Пока всё здорово». Даниил Медведев — о работе с новым тренерским составом
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как проходит работа с новыми тренерами шведом Томасом Юханссоном и австралийцем Йоханом Гецке. Специалисты работают с россиянином с сентября 2025 года.

– Новое сотрудничество с Томасом и Йоханом Гетцке — каковы их роли, чем они будут различаться?
– Это только начало. Точно и определённо сказать пока сложно. До конца сезона пробуем. Йохан не может так много путешествовать, как Томас. Томас чаще рядом день за днём, Йохан подключается время от времени, делится мыслями. Пока всё здорово, работать с ними приятно и весело, – сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции турнира в Пекине.

Ранее тренером Даниила Медведева был французский специалист Жиль Сервара, который тренировал россиянина на протяжении восьми лет.

Материалы по теме
«Очень далеко до этого». Медведев рассказал, близок ли он к своему оптимальному теннису
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android