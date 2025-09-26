«Пока всё здорово». Даниил Медведев — о работе с новым тренерским составом

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, как проходит работа с новыми тренерами шведом Томасом Юханссоном и австралийцем Йоханом Гецке. Специалисты работают с россиянином с сентября 2025 года.

– Новое сотрудничество с Томасом и Йоханом Гетцке — каковы их роли, чем они будут различаться?

– Это только начало. Точно и определённо сказать пока сложно. До конца сезона пробуем. Йохан не может так много путешествовать, как Томас. Томас чаще рядом день за днём, Йохан подключается время от времени, делится мыслями. Пока всё здорово, работать с ними приятно и весело, – сказал Медведев на послематчевой пресс-конференции турнира в Пекине.

Ранее тренером Даниила Медведева был французский специалист Жиль Сервара, который тренировал россиянина на протяжении восьми лет.