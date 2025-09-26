Кафельников категорично ответил на предложение стать тренером Даниила Медведева

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников категорично ответил на предложение стать тренером чемпиона US Open – 2021 Даниила Медведева.

«Нет, нет, потому что не будет Даниил воспринимать, что я ему буду говорить. В моём случае реален только юниор, которому 15, 16, 17 лет, потому что это единственный возраст, когда они воспринимают, что ты им говоришь, когда у них ещё нет своего внутреннего эго. И только в этом случае, потому что игрок, который уже состоялся, он не будет ничего слушать. Ну извините. Даниил Медведев – бывшая первая ракетка мира, он сам считает, что для него лучше, и сам ведёт тех, кто с ним рядом по своему вектору», — сказал Кафельников на YouTube-канале First&Red.