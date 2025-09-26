«И сейчас такая же помойка?» Кафельников упрекнул Бублика за слова про турниры ATP-250

Двукратный победитель турниров «Большого шлема», олимпийский чемпион 2000 года, бывшая первая ракетка мира российский теннисист Евгений Кафельников критически высказался о словах 16-й ракетки мира казахстанца Александра Бублика.

Ранее Бублик заявлял, что «игроки не должны играть турниры ATP-250, где победителю платят $ 50 тыс.».

– Может быть, не стоит придавать значение и дословно верить словам Саши Бублика. Он говорил, что турниры категории ATP-250 ему неинтересны.

– Я это помню. Меня просто так покоробило, когда он говорил: «Зачем вообще это нужно? Убрать. Это помойные турниры». Но вот благодаря этим турнирам Александр поднялся туда, где находится сейчас. Мне самому интересно, как он чувствует себя после этих побед. Для самоудовлетворения – что они дают? Такая же помойка? Или всё-таки это титулы, которыми он по окончании карьеры будет гордиться и говорить: «Я выиграл турнир в Китае. У меня восемь побед на турнирах ATP». Каких категорий? Да неважно. Всё задокументировано: победитель восьми турниров, — сказал Кафельников на YouTube-канале First&Red.