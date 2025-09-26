Скидки
Кори Гауфф рассказала, планирует ли она сыграть в розыгрыше Кубка Билли Джин Кинг — 2026

Комментарии

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, планирует ли она сыграть в розыгрыше Кубка Билли Джин Кинг — 2026.

– На прошлой неделе ваши подруги по сборной США играли финал Кубка Билли Джин Кинг в Шэньчжэне. Смотрели ли вы матчи и ожидали ли такого результата в финале с Италией? Общались ли с командой после финала?
– Нет, финал я не смотрела, потому что была в дороге. Конечно, всегда верю в нашу команду. Но сборная Италии тоже сильная. Думаю, Жасмин и Элизабет отлично выступают в командной атмосфере, когда играют за страну. Они, кажется, были действующими чемпионками. Я знала, что матч будет трудным. Но я верила, что наша команда способна выиграть. Надеюсь, что в следующем году мы снова сможем квалифицироваться. Я, скорее всего, сыграю, – сказала Гауфф на пресс-конференции турнира в Пекине.

В финале Кубка Билли Джин Кинг – 2025 сборная США уступила в финале Италии со счётом 0:2. Сборная Италии во второй раз подряд стала чемпионом турнира.

