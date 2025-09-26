«Тренировочная неделя в Монако даёт мне уверенность». Медведев — о поиске лучшей игры

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился мнением о том, есть ли у него понимание, в каком направлении нужно двигаться, чтобы изменить свою игру в лучшую сторону.

– Сейчас у вас есть понимание, что делать, и просто нужно время? Или вы всё ещё ищете правильный план, схему игры?

– Пока определённости нет. Но я ищу. Думаю, что нахожусь не так уж далеко от этого. Нужно время и преданность делу. Возможно, мне её немного не хватало. Я всегда считал себя посвящённым теннису человеком, но, может быть, я направлял усилия не совсем туда. Надо было «повернуть вправо», а я не сделал этого. Теперь пытаюсь исправить шаг за шагом.

Что даёт мне уверенность — это та тренировочная неделя в Монако. Там не было турнира, никакого стресса, и я смог показать просто потрясающий уровень тенниса. Значит, это у меня есть. Нужно только перенести это на корт в турнирах, – сказал Медведев на пресс-конференции в турнира в Пекине.