Турнир ATP-500 в Пекине, 2025 год: расписание матчей 27 сентября

Турнир ATP-500 в Пекине, 2025 год: расписание матчей 27 сентября
27 сентября в Пекине (Китай) пройдёт третий игровой день турнира категории ATP-500, посев которого возглавил итальянец Янник Синнер. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир ATP-500, Пекин, второй круг. Расписание на 27 сентября (время — московское)

06:00. Фабиан Марожан (Венгрия) – Александр Мюллер (Франция).
07:30. Алекс де Минор (Австралия, 3) – Артур Риндеркнеш (Франция, LL).
10:00. Янник Синнер (Италия, 1) – Теренс Атман (Франция, Q).
15:30. Артур Казо (Франция, Q) – Якуб Меншик (Чехия, 7).

Действующим чемпионом турнира в Пекине является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.

Сетка турнира ATP-500 в Пекине (2025)
Календарь турнира ATP-500 в Пекине (2025)
