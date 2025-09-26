Турнир ATP-500 в Пекине, 2025 год: расписание матчей 27 сентября

27 сентября в Пекине (Китай) пройдёт третий игровой день турнира категории ATP-500, посев которого возглавил итальянец Янник Синнер. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Теннис. Турнир ATP-500, Пекин, второй круг. Расписание на 27 сентября (время — московское)

06:00. Фабиан Марожан (Венгрия) – Александр Мюллер (Франция).

07:30. Алекс де Минор (Австралия, 3) – Артур Риндеркнеш (Франция, LL).

10:00. Янник Синнер (Италия, 1) – Теренс Атман (Франция, Q).

15:30. Артур Казо (Франция, Q) – Якуб Меншик (Чехия, 7).

Действующим чемпионом турнира в Пекине является первая ракетка мира испанец Карлос Алькарас.