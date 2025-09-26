Скидки
«Теннис может свести с ума». Медведев — о сложностях в сезоне-2025

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему сезон-2025 был для него сложным, отметив, что у него нет точного ответа на этот вопрос.

– Если говорить о преданности делу: этот год у вас получился не совсем в стиле «прежнего Медведева». Был момент, когда вы серьёзно переживали, что всё идёт не так, как привыкли? И насколько отвлекло расширение семьи?
– Знаете, в теннисе есть и красота, и сложность. Простите, немного ухожу в сторону: иногда я веду себя на корте немного безумно. Многие любители подходят ко мне во Франции или в Монако и говорят: «Смотри, я такой же, как ты. В жизни спокойный, в дороге спокойный, даже с женой спорю спокойно. Но выхожу играть в теннис — и схожу с ума». Теннис может свести с ума. И меня тоже.

Почему у меня был плохой год? Нет точного ответа. Может, из-за второй дочери. Может, из-за отношений с Жилем (бывший тренер Медведева. – Прим. «Чемпионата»). Может, просто стал старше и начал больше думать. Может, невезение или какие-то физические моменты. Никогда не знаешь.

Так что у меня нет ответа про семью. Я люблю своих двух дочерей и жену. Для меня это не проблема. Даже если из-за второй дочери я играю чуть хуже, счастлив – и меня это не волнует. Конечно, переживал, до сих пор переживаю. Но стараюсь найти способ показать всем, что снова способен на большие победы, – сказал Медведев на пресс-конференции турнира в Пекине.

Комментарии
