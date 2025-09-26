Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: расписание игрового дня 27 сентября

27 сентября в Пекине (Китай) пройдёт четвёртый игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием самых заметных матчей.

Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин. Второй круг. Расписание на 27 сентября (время — московское)

06:00. Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Эмма Наварро (США, 16);

06:00. Камила Осорио (Колумбия) – Анна Калинская (Россия, 28);

06:00. Анастасия Потапова (Россия) – Виктория Мбоко (Канада, 21);

06:00. Мирра Андреева (Россия, 4) – Чжу Линь (Китай, WC);

06:00. Джессика Бузас Манейро (Испания) – Даяна Ястремская (Украина, 29);

07:30. Диана Шнайдер (Россия, 17) – Майя Джойнт (Австралия);

07:30. Людмила Самсонова (Россия, 19) – Лоис Буассон (Франция);

07:30. Ига Швёнтек (Польша, 1) – Юань Юэ (Китай, WC);

10:00. Айла Томлянович (Австралия) – Джессика Пегула (США, 5);

10:30. Сонай Картал (Великобритания) – Дарья Касаткина (Австралия, 14);

11:30. Наоми Осака (Япония, 12) – Александра Саснович (Беларусь, Q);

14:00. Эмма Радукану (Великобритания, 30) – Кристина Букша (Испания, Q).