Турнир WTA-1000 в Пекине, 2025 год: расписание игрового дня 27 сентября

27 сентября в Пекине (Китай) пройдёт четвёртый игровой день турнира категории WTA-1000. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием самых заметных матчей.
Теннис. Турнир WTA-1000, Пекин. Второй круг. Расписание на 27 сентября (время — московское)
06:00. Елена-Габриэла Русе (Румыния) – Эмма Наварро (США, 16);
06:00. Камила Осорио (Колумбия) – Анна Калинская (Россия, 28);
06:00. Анастасия Потапова (Россия) – Виктория Мбоко (Канада, 21);
06:00. Мирра Андреева (Россия, 4) – Чжу Линь (Китай, WC);
06:00. Джессика Бузас Манейро (Испания) – Даяна Ястремская (Украина, 29);
07:30. Диана Шнайдер (Россия, 17) – Майя Джойнт (Австралия);
07:30. Людмила Самсонова (Россия, 19) – Лоис Буассон (Франция);
07:30. Ига Швёнтек (Польша, 1) – Юань Юэ (Китай, WC);
10:00. Айла Томлянович (Австралия) – Джессика Пегула (США, 5);
10:30. Сонай Картал (Великобритания) – Дарья Касаткина (Австралия, 14);
11:30. Наоми Осака (Япония, 12) – Александра Саснович (Беларусь, Q);
14:00. Эмма Радукану (Великобритания, 30) – Кристина Букша (Испания, Q).