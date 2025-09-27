Мирра Андреева — Чжу Линь: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга Пекина
Сегодня, 27 сентября, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с 253-й ракеткой мира из Китая Чжу Линь во втором круге хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Начало матча запланировано на 6:00 по московскому времени.
Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 06:00 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Чжу Линь
Ч. Линь
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Чжу Линь во втором круге турнира в Пекине.
Теннисистки впервые в карьере встретятся между собой в рамках розыгрыша WTA-тура.
«Тысячник» в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф. В финале прошлого года она обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:1, 6:3.
