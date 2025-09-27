Мирра Андреева — Чжу Линь: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга Пекина

Сегодня, 27 сентября, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с 253-й ракеткой мира из Китая Чжу Линь во втором круге хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Начало матча запланировано на 6:00 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Чжу Линь во втором круге турнира в Пекине.

Теннисистки впервые в карьере встретятся между собой в рамках розыгрыша WTA-тура.

«Тысячник» в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф. В финале прошлого года она обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:1, 6:3.