Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева — Чжу Линь: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга Пекина

Мирра Андреева — Чжу Линь: текстовая онлайн-трансляция матча 2-го круга Пекина
Комментарии

Сегодня, 27 сентября, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сыграет с 253-й ракеткой мира из Китая Чжу Линь во втором круге хардового турнира категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Начало матча запланировано на 6:00 по московскому времени.

Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 06:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
         
Чжу Линь
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Мирра Андреева – Чжу Линь во втором круге турнира в Пекине.

Теннисистки впервые в карьере встретятся между собой в рамках розыгрыша WTA-тура.

«Тысячник» в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф. В финале прошлого года она обыграла чешку Каролину Мухову со счётом 6:1, 6:3.

Материалы по теме
«Языки — моя страсть». Российская теннисистка удивила Джоковича и СМИ изучением китайского
«Языки — моя страсть». Российская теннисистка удивила Джоковича и СМИ изучением китайского
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android