«Это очень забавно». Гауфф прокомментировала прозвища, которые ей дали фанаты в Пекине

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф рассказала о своём отношении к прозвищам, которые дали игрокам турнира WTA-1000 в Пекине местные фанаты.

– Многие игроки на этой неделе узнают свои китайские прозвища от фанатов. Как у вас с этим?

– У меня, кажется, два прозвища (улыбается). Конечно, Королева фруктового салата — они это любят. А ещё меня назвали Послом Пекина за то, что так много хорошего говорила о городе. Это очень забавно. Мне понравилось прозвище Джессики Пегулы, оно крутое (китайские фанаты прозвали Пегулу Большой богатой женщиной. – Прим. «Чемпионата»). У меня есть челлендж для китайских фанатов: хочу узнать, какое животное, по их мнению, соответствует мне (смеётся). Фруктовый салат — классно, но быть названной в честь животного — ещё круче.

Фанаты здесь потрясающие. У меня столько подарков — больше, чем за все рождественские праздники вместе взятые. В этом году специально взяла меньше вещей, потому что в прошлом чемодан был забит, было сложно увезти всё назад. Я сохраняю все подарки. Многие мягкие игрушки украшают мой дом. Фанаты здесь самые креативные, люблю приезжать сюда. В этот раз взяла с собой дополнительную сумку, – сказала Гауфф на пресс-конференции турнира в Пекине.