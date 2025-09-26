Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Это очень забавно». Гауфф прокомментировала прозвища, которые ей дали фанаты в Пекине

«Это очень забавно». Гауфф прокомментировала прозвища, которые ей дали фанаты в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», третья ракетка мира, американская теннисистка Кори Гауфф рассказала о своём отношении к прозвищам, которые дали игрокам турнира WTA-1000 в Пекине местные фанаты.

– Многие игроки на этой неделе узнают свои китайские прозвища от фанатов. Как у вас с этим?
– У меня, кажется, два прозвища (улыбается). Конечно, Королева фруктового салата — они это любят. А ещё меня назвали Послом Пекина за то, что так много хорошего говорила о городе. Это очень забавно. Мне понравилось прозвище Джессики Пегулы, оно крутое (китайские фанаты прозвали Пегулу Большой богатой женщиной. – Прим. «Чемпионата»). У меня есть челлендж для китайских фанатов: хочу узнать, какое животное, по их мнению, соответствует мне (смеётся). Фруктовый салат — классно, но быть названной в честь животного — ещё круче.

Фанаты здесь потрясающие. У меня столько подарков — больше, чем за все рождественские праздники вместе взятые. В этом году специально взяла меньше вещей, потому что в прошлом чемодан был забит, было сложно увезти всё назад. Я сохраняю все подарки. Многие мягкие игрушки украшают мой дом. Фанаты здесь самые креативные, люблю приезжать сюда. В этот раз взяла с собой дополнительную сумку, – сказала Гауфф на пресс-конференции турнира в Пекине.

Материалы по теме
Гауфф — о матче с Рахимовой: старалась быть стабильной и заставлять её бегать
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android