«Моя игра сочетается с его стилем». Медведев – о предстоящем матче с Давидович-Фокиной

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча второго круга турнира АТР-500 в Пекине (Китай) с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной.

«Честно говоря, обычно мне нравится играть против него. Думаю, моя игра хорошо сочетается с его стилем.

Сейчас он в лучшей форме, чем я. У него, наверное, больше побед в последнее время. В Вашингтоне ему не повезло. Он играет отлично. Мы недавно сыграли серьёзный выставочный матч — я победил.

Постараюсь сыграть на своём лучшем уровне. Он очень сильный игрок, и чтобы победить, мне нужно показать максимум», – сказал Медведев на пресс-конференции турнира в Пекине.