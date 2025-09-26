Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Моя игра сочетается с его стилем». Медведев – о предстоящем матче с Давидович-Фокиной

«Моя игра сочетается с его стилем». Медведев – о предстоящем матче с Давидович-Фокиной
Комментарии

Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча второго круга турнира АТР-500 в Пекине (Китай) с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной.

Пекин (м). 2-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
1 2 3
         
         
Алехандро Давидович-Фокина
Испания
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина

«Честно говоря, обычно мне нравится играть против него. Думаю, моя игра хорошо сочетается с его стилем.
Сейчас он в лучшей форме, чем я. У него, наверное, больше побед в последнее время. В Вашингтоне ему не повезло. Он играет отлично. Мы недавно сыграли серьёзный выставочный матч — я победил.

Постараюсь сыграть на своём лучшем уровне. Он очень сильный игрок, и чтобы победить, мне нужно показать максимум», – сказал Медведев на пресс-конференции турнира в Пекине.

Материалы по теме
«Теннис может свести с ума». Медведев — о сложностях в сезоне-2025
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android