«Моя игра сочетается с его стилем». Медведев – о предстоящем матче с Давидович-Фокиной
Поделиться
Чемпион US Open — 2021, 18-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от предстоящего матча второго круга турнира АТР-500 в Пекине (Китай) с испанским теннисистом Алехандро Давидович-Фокиной.
Пекин (м). 2-й круг
28 сентября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Даниил Медведев
Д. Медведев
Не начался
|1
|2
|3
|
|
Алехандро Давидович-Фокина
А. Давидович-Фокина
«Честно говоря, обычно мне нравится играть против него. Думаю, моя игра хорошо сочетается с его стилем.
Сейчас он в лучшей форме, чем я. У него, наверное, больше побед в последнее время. В Вашингтоне ему не повезло. Он играет отлично. Мы недавно сыграли серьёзный выставочный матч — я победил.
Постараюсь сыграть на своём лучшем уровне. Он очень сильный игрок, и чтобы победить, мне нужно показать максимум», – сказал Медведев на пресс-конференции турнира в Пекине.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 сентября 2025
-
21:58
-
21:19
-
20:51
-
20:50
-
20:37
-
20:36
-
20:27
-
20:25
-
20:16
-
20:01
-
19:59
-
19:44
-
19:36
-
19:10
-
19:06
-
18:59
-
18:45
-
18:36
-
18:23
-
18:11
-
17:49
-
17:33
-
17:29
-
16:59
-
16:43
-
15:00
-
14:56
-
14:16
-
14:15
-
14:06
-
13:50
-
13:42
-
13:09
-
12:39
-
12:29