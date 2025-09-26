Паула Бадоса отреагировала на первую с июня победу на турнире WTA
Поделиться
18-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса отреагировала на первую победу с июня на турнирах WTA. Во втором круге турнира WTA-1000 она одержала победу над хорваткой Антонией Ружич (80-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:2).
Пекин (ж). 2-й круг
26 сентября 2025, пятница. 10:40 МСК
Антония Ружич
А. Ружич
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|6 2
|
|7 7
Паула Бадоса
П. Бадоса
«Это чувство… Счастлива вернуться обратно!» – написала Бадоса в одной из своих социальных сетей.
Бадоса выиграла матч на турнире WTA впервые с июня. Она пропустила ряд турниров после Уимблдона из-за травмы.
В третьем круге турнира в Пекине Паула сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.
«Тысячник» в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф.
Материалы по теме
Комментарии
- 26 сентября 2025
-
23:36
-
22:48
-
21:58
-
21:19
-
20:51
-
20:50
-
20:37
-
20:36
-
20:27
-
20:25
-
20:16
-
20:01
-
19:59
-
19:44
-
19:36
-
19:10
-
19:06
-
18:59
-
18:45
-
18:36
-
18:23
-
18:11
-
17:49
-
17:33
-
17:29
-
16:59
-
16:43
-
15:00
-
14:56
-
14:16
-
14:15
-
14:06
-
13:50
-
13:42
-
13:09