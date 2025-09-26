Паула Бадоса отреагировала на первую с июня победу на турнире WTA

18-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса отреагировала на первую победу с июня на турнирах WTA. Во втором круге турнира WTA-1000 она одержала победу над хорваткой Антонией Ружич (80-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

«Это чувство… Счастлива вернуться обратно!» – написала Бадоса в одной из своих социальных сетей.

Бадоса выиграла матч на турнире WTA впервые с июня. Она пропустила ряд турниров после Уимблдона из-за травмы.

В третьем круге турнира в Пекине Паула сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

«Тысячник» в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф.