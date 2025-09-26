Скидки
Главная Теннис Новости

Паула Бадоса отреагировала на первую с июня победу на турнире WTA

Паула Бадоса отреагировала на первую с июня победу на турнире WTA
Комментарии

18-я ракетка мира испанская теннисистка Паула Бадоса отреагировала на первую победу с июня на турнирах WTA. Во втором круге турнира WTA-1000 она одержала победу над хорваткой Антонией Ружич (80-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 7:6 (7:2).

Пекин (ж). 2-й круг
26 сентября 2025, пятница. 10:40 МСК
Антония Ружич
Хорватия
Антония Ружич
А. Ружич
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		6 2
6 		7 7
         
Паула Бадоса
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса

«Это чувство… Счастлива вернуться обратно!» – написала Бадоса в одной из своих социальных сетей.

Бадоса выиграла матч на турнире WTA впервые с июня. Она пропустила ряд турниров после Уимблдона из-за травмы.

В третьем круге турнира в Пекине Паула сыграет с чешской теннисисткой Каролиной Муховой.

«Тысячник» в Пекине проходит с 24 сентября по 5 октября. Действующей победительницей турнира является американская теннисистка Кори Гауфф.

Новости. Теннис
