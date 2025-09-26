Скидки
Главная Теннис Новости

«Я должен быть готов на 110%». Хуркач сообщил, что больше не выйдет на корт в 2025 году

Аудио-версия:
Комментарии

69-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач принял решение досрочно завершить нынешний сезон. Хуркач не принимал участие в турнирах с июня 2025 года, когда снялся с матча второго круга турнира в Хертогенбосхе (Нидерланды). Несколько месяцев назад теннисист перенёс операцию на колене.

«Дорогие болельщики. Хотел бы поблагодарить вас за все сообщения, поддержку и добрые слова, которые от вас получаю. Для меня это невероятно важно и придаёт много энергии.

Чувствую себя хорошо, всё идёт как нужно и выглядит действительно позитивно. Каждый день работаю со своей командой в зале, на корте и с физиотерапевтом.

В то же время знаю, чтобы вернуться к игре в турнирах и конкурировать на самом высоком уровне, я должен быть готов на 110%. Поэтому лучшим решением является старт в следующем сезоне, чтобы быть полностью готовым к борьбе.

Спасибо, что вы со мной, до скорой встречи на турнирах!» – написал Хуркач в одной из своих социальных сетей.

