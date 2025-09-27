Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Рик Маччи — о Джеке Дрейпере: он выиграет ТБШ, в этом нет никаких сомнений

Рик Маччи — о Джеке Дрейпере: он выиграет ТБШ, в этом нет никаких сомнений
Аудио-версия:
Комментарии

Рик Маччи, бывший тренер Серены Уильямс, поделился мнением о перспективах карьеры британского теннисиста Джека Дрейпера, отметив, что считает его одним из тех, кто может составить конкуренцию испанцу Карлосу Алькарасу и итальянцу Яннику Синнеру в борьбе за титулы турниров «Большого шлема».

«Он выиграет «Шлем». В этом нет никаких сомнений. Если бы нужно было назвать кого-то, кто уже стучится в дверь и готов войти в сообщество победителей турниров «Большого шлема», это был бы именно он. Потому что у Джека есть габариты, он левша, у него отличный форхенд, мощная подача, Дрейпер сильно улучшил бэкхенд.

Джек сделал серьёзный рывок, обыграл Алькараса на турнире. Так что отнёс бы его именно к той категории игроков, которые уже стучатся в дверь, в это сообщество. Потому что, по моему мнению, он отвечает достаточному количеству критериев, это великий боец.

И не забывайте: он появился на этом уровне всего несколько лет назад. Даже несмотря на то, что он уже обыграл многих игроков и быстро ворвался в элиту, нужно ещё немного времени. Все мы знаем — когда приходит опыт, это меняет всё», – приводит слова Маччи Tennis 365.

Материалы по теме
«Я испугался, не стану врать». Алькарас в Токио чудом избежал травмы и вышел во 2-й круг
Фото
«Я испугался, не стану врать». Алькарас в Токио чудом избежал травмы и вышел во 2-й круг
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android