Рик Маччи — о Джеке Дрейпере: он выиграет ТБШ, в этом нет никаких сомнений

Рик Маччи, бывший тренер Серены Уильямс, поделился мнением о перспективах карьеры британского теннисиста Джека Дрейпера, отметив, что считает его одним из тех, кто может составить конкуренцию испанцу Карлосу Алькарасу и итальянцу Яннику Синнеру в борьбе за титулы турниров «Большого шлема».

«Он выиграет «Шлем». В этом нет никаких сомнений. Если бы нужно было назвать кого-то, кто уже стучится в дверь и готов войти в сообщество победителей турниров «Большого шлема», это был бы именно он. Потому что у Джека есть габариты, он левша, у него отличный форхенд, мощная подача, Дрейпер сильно улучшил бэкхенд.

Джек сделал серьёзный рывок, обыграл Алькараса на турнире. Так что отнёс бы его именно к той категории игроков, которые уже стучатся в дверь, в это сообщество. Потому что, по моему мнению, он отвечает достаточному количеству критериев, это великий боец.

И не забывайте: он появился на этом уровне всего несколько лет назад. Даже несмотря на то, что он уже обыграл многих игроков и быстро ворвался в элиту, нужно ещё немного времени. Все мы знаем — когда приходит опыт, это меняет всё», – приводит слова Маччи Tennis 365.