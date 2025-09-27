Де Минор стал четвёртым теннисистом в 2025 году с 45-ю победами в рамках АТР-тура
Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор стал четвёртым теннисистом в 2025 году, которому удалось перешагнуть отметку в 45 и более побед в рамках АТР-тура. Это произошло после того как австралиец обыграл в матче первого круга турнира в Пекине (Китай) местного теннисиста Бу Юньчаокэтэ (89-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:0.
Пекин (м). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 08:15 МСК
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|0
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ
Лидирует по количеству побед в сезоне испанец Карлос Алькарас, который одержал 63 победы к моменту написания новости. На второй позиции американский теннисист Тейлор Фриц с 46-ю победами, 45 раз победителем в матчах АТР-тура становился немец Александр Зверев.
За выход в четвертьфинал «пятисотника» в Пекине Алекс де Минор поборется с французским теннисистом Артюром Риндеркнешем.
