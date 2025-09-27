Скидки
Теннис

Де Минор стал четвёртым теннисистом в 2025 году с 45-ю победами в рамках АТР-тура

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор стал четвёртым теннисистом в 2025 году, которому удалось перешагнуть отметку в 45 и более побед в рамках АТР-тура. Это произошло после того как австралиец обыграл в матче первого круга турнира в Пекине (Китай) местного теннисиста Бу Юньчаокэтэ (89-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:0.

Пекин (м). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 08:15 МСК
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		0
         
Бу Юньчаокэтэ
Китай
Бу Юньчаокэтэ
Б. Юньчаокэтэ

Лидирует по количеству побед в сезоне испанец Карлос Алькарас, который одержал 63 победы к моменту написания новости. На второй позиции американский теннисист Тейлор Фриц с 46-ю победами, 45 раз победителем в матчах АТР-тура становился немец Александр Зверев.

За выход в четвертьфинал «пятисотника» в Пекине Алекс де Минор поборется с французским теннисистом Артюром Риндеркнешем.

