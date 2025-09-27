Де Минор стал четвёртым теннисистом в 2025 году с 45-ю победами в рамках АТР-тура

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор стал четвёртым теннисистом в 2025 году, которому удалось перешагнуть отметку в 45 и более побед в рамках АТР-тура. Это произошло после того как австралиец обыграл в матче первого круга турнира в Пекине (Китай) местного теннисиста Бу Юньчаокэтэ (89-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:0.

Лидирует по количеству побед в сезоне испанец Карлос Алькарас, который одержал 63 победы к моменту написания новости. На второй позиции американский теннисист Тейлор Фриц с 46-ю победами, 45 раз победителем в матчах АТР-тура становился немец Александр Зверев.

За выход в четвертьфинал «пятисотника» в Пекине Алекс де Минор поборется с французским теннисистом Артюром Риндеркнешем.