Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Камила Осорио — Анна Калинская, результат матча 27 сентября, счёт 2:1, 2-й круг WTA-1000 в Пекине

Анна Калинская уступила 83-й ракетке мира Камиле Осорио во втором круге турнира в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 26 на 27 сентября мск в столице Китая Пекине завершился матч второго круга женского хардового турнира категории WTA-1000, в котором встретились 29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская (28-й посев) и 83-я в мировом рейтинге Камила Осорио из Колумбии. Встреча закончилась победой Осорио в трёх партиях — 6:1, 4:6, 6:4.

Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 06:10 МСК
Камила Осорио
Колумбия
Камила Осорио
К. Осорио
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		4 6
1 		6 4
         
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
А. Калинская

Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. Калинская один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. Осорио выполнила восемь эйсов при семи двойных ошибках и выиграла 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных за матч.

В третьем круге турнира в Пекине Камила Осорио сыграет с победительницей матча между второй ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши (первый посев) и 110-й в рейтинге WTA китаянкой Юань Юэ.

Календарь турнира WTA-1000 в Пекине
Сетка турнира WTA-1000 в Пекине
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android