Анна Калинская уступила 83-й ракетке мира Камиле Осорио во втором круге турнира в Пекине

В ночь с 26 на 27 сентября мск в столице Китая Пекине завершился матч второго круга женского хардового турнира категории WTA-1000, в котором встретились 29-я ракетка мира российская теннисистка Анна Калинская (28-й посев) и 83-я в мировом рейтинге Камила Осорио из Колумбии. Встреча закончилась победой Осорио в трёх партиях — 6:1, 4:6, 6:4.

Продолжительность матча составила 2 часа 15 минут. Калинская один раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 4 из 13 брейк-пойнтов. Осорио выполнила восемь эйсов при семи двойных ошибках и выиграла 6 брейк-пойнтов из 12 заработанных за матч.

В третьем круге турнира в Пекине Камила Осорио сыграет с победительницей матча между второй ракеткой мира Игой Швёнтек из Польши (первый посев) и 110-й в рейтинге WTA китаянкой Юань Юэ.