Мирра Андреева разгромила китаянку Чжу Линь и вышла в третий круг «тысячника» в Пекине

В ночь с 26 на 27 сентября мск в столице Китая Пекине завершился матч второго круга женского хардового турнира категории WTA-1000, в котором встретились пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева (четвёртый посев) и 253-я в мировом рейтинге Чжу Линь из Китая. Встреча закончилась победой Андреевой в двух сетах — 6:2, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 19 минут. Андреева один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала пять из девяти брейк-пойнтов. Чжу Линь не выполнила ни одного эйса при отсутствии двойных ошибок и выиграла свой единственный заработанный брейк-пойнт за матч.
В третьем круге турнира в Пекине Мирра Андреева сыграет с победительницей матча между 31-й ракеткой мира украинкой Даяной Ястремской (29-й посев) и 48-й в рейтинге WTA испанкой Джессикой Бузас Манейро.
