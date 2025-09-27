Скидки
Главная Теннис Новости

Джессика Бузас Манейро — Даяна Ястремская, результат матча 27 сентября, счёт 2:0, 2-й круг WTA-1000 в Пекине

Определилась соперница Мирры Андреевой в третьем круге турнира WTA-1000 в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 26 на 27 сентября мск в столице Китая Пекине завершился матч второго круга женского хардового турнира категории WTA-1000, в котором встретились 31-я ракетка мира украинка Даяна Ястремская (29-й посев) и 48-я в рейтинге WTA испанка Джессика Бузас Манейро. Встреча закончилась победой Бузас Манейро в двух сетах — 7:5, 6:4.

Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 06:10 МСК
Джессика Бузас Манейро
Испания
Джессика Бузас Манейро
Д. Бузас Манейро
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 		6
5 		4
         
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская

Продолжительность матча составила 1 час 34 минуты. Бузас Манейро трижды подала навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала четыре из шести брейк-пойнтов. Ястремская выполнила два эйса при пяти двойных ошибках и выиграла два брейк-пойнта из шести заработанных за матч.

В третьем круге турнира в Пекине Джессика Бузас Манейро сыграет с пятой ракеткой мира и четвёртой сеяной российской теннисисткой Миррой Андреевой.

