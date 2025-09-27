Анастасия Потапова победила Викторию Мбоко и пробилась в третий круг «тысячника» в Пекине

В ночь с 26 на 27 сентября мск в столице Китая Пекине завершился матч второго круга женского хардового турнира категории WTA-1000, в котором встретились 59-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова и 23-я в мировом рейтинге Виктория Мбоко из Канады (21-й посев). Встреча закончилась победой Потаповой в двух сетах — 7:6 (7:5), 7:5.

Продолжительность матча составила 2 часа 7 минут. Потапова дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 15 брейк-пойнтов. Мбоко выполнила один эйс при 11 двойных ошибках и выиграла четыре брейк-пойнта из семи заработанных за матч.

В третьем круге турнира в Пекине Анастасия Потапова сыграет с победительницей матча между 12-й ракеткой мира Кларой Таусон из Дании (10-й посев) и 82-й в рейтинге WTA Зейнеп Сёнмез из Турции.