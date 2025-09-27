Анастасия Потапова отреагировала на победу над 23-й ракеткой мира на WTA-1000 в Пекине
59-я ракетка мира российская теннисистка Анастасия Потапова прокомментировала свою победу над 23-й в мировом рейтинге и 21-й сеяной Викторией Мбоко из Канады на хардовом турнире категории WTA-1000 в Пекине. Встреча закончилась победой Потаповой в двух сетах — 7:6 (7:5), 7:5.
Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 06:10 МСК
Анастасия Потапова
А. Потапова
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|7
|
|5
Виктория Мбоко
В. Мбоко
«Двигаемся дальше!» — написала Потапова в своём телеграм-канале.
В третьем круге турнира WTA-1000 в Пекине Анастасия Потапова сыграет с победительницей матча между 12-й ракеткой мира Кларой Таусон из Дании (10-й посев) и 82-й в рейтинге WTA Зейнеп Сёнмез из Турции.
