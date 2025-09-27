Скидки
Теннис

Ига Швёнтек — Юань Юэ, результат матча 27 сентября, счёт 2:0, 2-й круг WTA-1000 в Пекине

Ига Швёнтек с «баранкой» обыграла Юань Юэ и вышла в третий круг «тысячника» в Пекине
Комментарии

27 сентября в столице Китая Пекине завершился матч второго круга женского хардового турнира категории WTA-1000, в котором встретились вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек (первый посев) и 110-я в мировом рейтинге Юань Юэ из Китая. Встреча закончилась победой Швёнтек в двух сетах — 6:0, 6:3.

Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 07:55 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Юань Юэ
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ

Продолжительность матча составила 1 часа 16 минут. Швёнтек дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. Юань Юэ не выполнила ни одного эйса при одной двойной ошибке и выиграла свой единственный брейк-пойнт за матч.

В третьем круге турнира в Пекине Ига Швёнтек сыграет с 83-й ракеткой мира Камилой Осорио из Колумбии.

