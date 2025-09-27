Ига Швёнтек с «баранкой» обыграла Юань Юэ и вышла в третий круг «тысячника» в Пекине

27 сентября в столице Китая Пекине завершился матч второго круга женского хардового турнира категории WTA-1000, в котором встретились вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек (первый посев) и 110-я в мировом рейтинге Юань Юэ из Китая. Встреча закончилась победой Швёнтек в двух сетах — 6:0, 6:3.

Продолжительность матча составила 1 часа 16 минут. Швёнтек дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. Юань Юэ не выполнила ни одного эйса при одной двойной ошибке и выиграла свой единственный брейк-пойнт за матч.

В третьем круге турнира в Пекине Ига Швёнтек сыграет с 83-й ракеткой мира Камилой Осорио из Колумбии.