Ига Швёнтек с «баранкой» обыграла Юань Юэ и вышла в третий круг «тысячника» в Пекине
Поделиться
27 сентября в столице Китая Пекине завершился матч второго круга женского хардового турнира категории WTA-1000, в котором встретились вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек (первый посев) и 110-я в мировом рейтинге Юань Юэ из Китая. Встреча закончилась победой Швёнтек в двух сетах — 6:0, 6:3.
Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 07:55 МСК
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Юань Юэ
Ю. Юэ
Продолжительность матча составила 1 часа 16 минут. Швёнтек дважды подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала 5 из 11 брейк-пойнтов. Юань Юэ не выполнила ни одного эйса при одной двойной ошибке и выиграла свой единственный брейк-пойнт за матч.
В третьем круге турнира в Пекине Ига Швёнтек сыграет с 83-й ракеткой мира Камилой Осорио из Колумбии.
Комментарии
- 27 сентября 2025
-
10:10
-
10:03
-
09:54
-
09:30
-
09:22
-
09:05
-
08:36
-
08:24
-
08:15
-
08:04
-
07:28
-
01:00
-
00:55
-
00:01
- 26 сентября 2025
-
23:36
-
22:48
-
21:58
-
21:19
-
20:51
-
20:50
-
20:37
-
20:36
-
20:27
-
20:25
-
20:16
-
20:01
-
19:59
-
19:44
-
19:36
-
19:10
-
19:06
-
18:59
-
18:45
-
18:36
-
18:23