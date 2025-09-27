Хромачёва и Сутджиади уступили в матче первого круга парного разряда турнира в Пекине

Россиянка Ирина Хромачёва, выступающая в паре с представительницей Индонезии Алдилой Сиутджади, не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в китайском Пекине, проиграв в стартовом матче итальянской паре Жасмин Паолини/Сара Эррани со счётом 3:6, 2:6.

Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. За время матча Эррани и Паолини не сделали ни одного эйса, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогли реализовать 4 из 15 брейк-пойнтов. Хромачёва и Сиутджади сделали в игре один эйс, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из двух за матч.

Во втором круге турнира в Пекине Паолини и Эррани сыграют с украинско-австралийским дуэтом Людмила Киченок/Эллен Перес.