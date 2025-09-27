Хромачёва и Сутджиади уступили в матче первого круга парного разряда турнира в Пекине
Россиянка Ирина Хромачёва, выступающая в паре с представительницей Индонезии Алдилой Сиутджади, не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в китайском Пекине, проиграв в стартовом матче итальянской паре Жасмин Паолини/Сара Эррани со счётом 3:6, 2:6.
Пекин — парный разряд (ж). 1-й круг
27 сентября 2025, суббота. 08:05 МСК
Ирина Хромачёва
Алдила Сутджиади
И. Хромачёва А. Сутджиади
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
Сара Эррани
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини
Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. За время матча Эррани и Паолини не сделали ни одного эйса, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогли реализовать 4 из 15 брейк-пойнтов. Хромачёва и Сиутджади сделали в игре один эйс, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из двух за матч.
Во втором круге турнира в Пекине Паолини и Эррани сыграют с украинско-австралийским дуэтом Людмила Киченок/Эллен Перес.
