Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Хромачёва и Сутджиади уступили в матче первого круга парного разряда турнира в Пекине

Хромачёва и Сутджиади уступили в матче первого круга парного разряда турнира в Пекине
Комментарии

Россиянка Ирина Хромачёва, выступающая в паре с представительницей Индонезии Алдилой Сиутджади, не смогла выйти во второй круг турнира WTA-1000 в китайском Пекине, проиграв в стартовом матче итальянской паре Жасмин Паолини/Сара Эррани со счётом 3:6, 2:6.

Пекин — парный разряд (ж). 1-й круг
27 сентября 2025, суббота. 08:05 МСК
Ирина Хромачёва
Россия
Ирина Хромачёва
Алдила Сутджиади
Индонезия
Алдила Сутджиади
И. Хромачёва А. Сутджиади
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
Жасмин Паолини
Италия
Жасмин Паолини
С. Эррани Ж. Паолини

Теннисистки провели на корте 1 час 17 минут. За время матча Эррани и Паолини не сделали ни одного эйса, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смогли реализовать 4 из 15 брейк-пойнтов. Хромачёва и Сиутджади сделали в игре один эйс, допустили одну двойную ошибку и реализовали один брейк-пойнт из двух за матч.

Во втором круге турнира в Пекине Паолини и Эррани сыграют с украинско-австралийским дуэтом Людмила Киченок/Эллен Перес.

Материалы по теме
«Я показал теннис исключительного уровня». Медведев выходит из кризиса и готов брать Пекин
«Я показал теннис исключительного уровня». Медведев выходит из кризиса и готов брать Пекин
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android