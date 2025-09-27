Людмила Самсонова проиграла Буассон во втором круге турнира в Пекине
21-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай) в одиночном разряде. Во втором круге она потерпела поражение от полуфиналистки «Ролан Гаррос» — 2025 француженки Лоис Буассон (41-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 4:6.
Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 08:35 МСК
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
Лоис Буассон
Л. Буассон
Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Самсонова выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух. На счету Буассон пять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.
В третьем круге «тысячника» в Пекине Лоис Буассон сыграет с американской теннисисткой Эммой Наварро.
