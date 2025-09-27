Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Людмила Самсонова — Лоис Буассон, результат матча 27 сентября 2025, счет 0:2, 2-й круг WTA 1000 Пекин

Людмила Самсонова проиграла Буассон во втором круге турнира в Пекине
Комментарии

21-я ракетка мира российская теннисистка Людмила Самсонова завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай) в одиночном разряде. Во втором круге она потерпела поражение от полуфиналистки «Ролан Гаррос» — 2025 француженки Лоис Буассон (41-й номер рейтинга) со счётом 3:6, 4:6.

Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 08:35 МСК
Людмила Самсонова
Россия
Людмила Самсонова
Л. Самсонова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Лоис Буассон
Франция
Лоис Буассон
Л. Буассон

Матч продолжался 1 час 23 минуты. За это время Самсонова выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из двух. На счету Буассон пять эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из шести.

В третьем круге «тысячника» в Пекине Лоис Буассон сыграет с американской теннисисткой Эммой Наварро.

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
Материалы по теме
Шнайдер, Самсонова и Калинская проиграли во 2-м круге Пекина! Ждём на корте Синнера. LIVE!
Live
Шнайдер, Самсонова и Калинская проиграли во 2-м круге Пекина! Ждём на корте Синнера. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android