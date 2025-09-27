Диана Шнайдер уступила Майе Джойнт во втором круге «тысячника» в Пекине

19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором круге она проиграла представительнице Австралии Майе Джойнт (36-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 1:6.

Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время Шнайдер не выполнила подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Джойнт один эйс, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В третьем круге «тысячника» в Пекине Майя Джойнт сыграет с победительницей матча Сонай Картал (Великобритания) — Дарья Касаткина (Австралия).