Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Диана Шнайдер — Майя Джойнт, результат матча 27 сентября 2025, счет 0:2, 2-й круг WTA 1000 Пекин

Диана Шнайдер уступила Майе Джойнт во втором круге «тысячника» в Пекине
Комментарии

19-я ракетка мира российская теннисистка Диана Шнайдер завершила выступление на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). Во втором круге она проиграла представительнице Австралии Майе Джойнт (36-й номер рейтинга) со счётом 5:7, 1:6.

Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 08:35 МСК
Диана Шнайдер
Россия
Диана Шнайдер
Д. Шнайдер
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		1
7 		6
         
Майя Джойнт
Австралия
Майя Джойнт
М. Джойнт

Матч продолжался 1 час 25 минут. За это время Шнайдер не выполнила подач навылет, допустила семь двойных ошибок и реализовала два брейк-пойнта из четырёх. На счету Джойнт один эйс, две двойные ошибки и 5 реализованных брейк-пойнтов из 11.

В третьем круге «тысячника» в Пекине Майя Джойнт сыграет с победительницей матча Сонай Картал (Великобритания) — Дарья Касаткина (Австралия).

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
Материалы по теме
Шнайдер, Самсонова и Калинская проиграли во 2-м круге Пекина! Ждём на корте Синнера. LIVE!
Live
Шнайдер, Самсонова и Калинская проиграли во 2-м круге Пекина! Ждём на корте Синнера. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android