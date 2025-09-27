Швёнтек вышла в лидеры по количеству сетов, выигранных под ноль с 2009 года

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в лидеры по количеству сетов, выигранных под ноль в рамках WTA-тура с 2009 года, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Это произошло после того, как Швёнтек одержала победу в матче второго круга турнира WTA-1000 в Пекине, обыграв китаянку Юань Юэ со счётом 6:0, 6:3.

Швёнтек 34 раза вешала «баранку» соперницам, на второй позиции по данному статистическому показателю находится белорусская теннисистка Виктория Азаренко, которая обыгрывала соперниц, не проиграв ни одного гейма в сете 33 раза. Также среди лидеров в данном показателе находятся датчанка Каролина Возняцки (31), румынка Симона Халеп (29) и полька Агнешка Радваньска (26).

В третьем круге турнира в Пекине Ига Швёнтек сыграет с 83-й ракеткой мира Камилой Осорио из Колумбии.