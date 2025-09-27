Скидки
Главная Теннис Новости

Швёнтек вышла в лидеры по количеству сетов, выигранных под ноль с 2009 года

Швёнтек вышла в лидеры по количеству сетов, выигранных под ноль с 2009 года
Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек вышла в лидеры по количеству сетов, выигранных под ноль в рамках WTA-тура с 2009 года, сообщает аккаунт Opta Ace в социальной сети Х. Это произошло после того, как Швёнтек одержала победу в матче второго круга турнира WTA-1000 в Пекине, обыграв китаянку Юань Юэ со счётом 6:0, 6:3.

Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 07:55 МСК
Ига Швёнтек
Польша
Ига Швёнтек
И. Швёнтек
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
0 		3
         
Юань Юэ
Китай
Юань Юэ
Ю. Юэ

Швёнтек 34 раза вешала «баранку» соперницам, на второй позиции по данному статистическому показателю находится белорусская теннисистка Виктория Азаренко, которая обыгрывала соперниц, не проиграв ни одного гейма в сете 33 раза. Также среди лидеров в данном показателе находятся датчанка Каролина Возняцки (31), румынка Симона Халеп (29) и полька Агнешка Радваньска (26).

В третьем круге турнира в Пекине Ига Швёнтек сыграет с 83-й ракеткой мира Камилой Осорио из Колумбии.

