Мирра Андреева продемонстрировала свои навыки китайского языка
Пятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева попыталась обратиться к китайским болельщикам на китайском языке после победы над местной теннисисткой Чжу Линь во втором круге турнира WTA-1000 в Пекине — 6:2, 6:2.
Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 06:10 МСК
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Чжу Линь
Ч. Линь
«Я попытаюсь сказать пару слов по-китайски, но я мало что знаю. Могу сказать nǐ hǎo (привет. — Прим. «Чемпионата») всем. Xièxie (спасибо) большое за поддержку», — сказала Андреева в интервью на корте.
В третьем круге турнира в Пекине Мирра Андреева сыграет с победительницей матча между 31-й ракеткой мира украинкой Даяной Ястремской (29-й посев) и 48-й в рейтинге WTA испанкой Джессикой Бузас Манейро.
Комментарии
