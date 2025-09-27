Мирра Андреева продемонстрировала свои навыки китайского языка

Пятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева попыталась обратиться к китайским болельщикам на китайском языке после победы над местной теннисисткой Чжу Линь во втором круге турнира WTA-1000 в Пекине — 6:2, 6:2.

«Я попытаюсь сказать пару слов по-китайски, но я мало что знаю. Могу сказать nǐ hǎo (привет. — Прим. «Чемпионата») всем. Xièxie (спасибо) большое за поддержку», — сказала Андреева в интервью на корте.

В третьем круге турнира в Пекине Мирра Андреева сыграет с победительницей матча между 31-й ракеткой мира украинкой Даяной Ястремской (29-й посев) и 48-й в рейтинге WTA испанкой Джессикой Бузас Манейро.