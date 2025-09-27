Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Мирра Андреева продемонстрировала свои навыки китайского языка

Мирра Андреева продемонстрировала свои навыки китайского языка
Комментарии

Пятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева попыталась обратиться к китайским болельщикам на китайском языке после победы над местной теннисисткой Чжу Линь во втором круге турнира WTA-1000 в Пекине — 6:2, 6:2.

Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 06:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Чжу Линь
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь

«Я попытаюсь сказать пару слов по-китайски, но я мало что знаю. Могу сказать nǐ hǎo (привет. — Прим. «Чемпионата») всем. Xièxie (спасибо) большое за поддержку», — сказала Андреева в интервью на корте.

В третьем круге турнира в Пекине Мирра Андреева сыграет с победительницей матча между 31-й ракеткой мира украинкой Даяной Ястремской (29-й посев) и 48-й в рейтинге WTA испанкой Джессикой Бузас Манейро.

Материалы по теме
Мирра победно вернулась на корт после US Open: 18-летняя Андреева — в третьем круге Пекина
Мирра победно вернулась на корт после US Open: 18-летняя Андреева — в третьем круге Пекина
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android