Алекс де Минор вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Пекине
Поделиться
Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). Во втором круге он одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем (54-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:2).
Пекин (м). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 08:05 МСК
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|3
|7 7
|
|6
|6 2
Артур Риндеркнеш
А. Риндеркнеш
Матч продолжался 2 часа 18 минут. За это время де Минор выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Риндеркнеша 11 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти.
В четвертьфинале «пятисотника» в Пекине де Минор сыграет с победителем матча Артур Казо (Франция) — Якуб Меншик (Чехия).
Материалы по теме
Комментарии
- 27 сентября 2025
-
11:44
-
11:23
-
11:19
-
11:02
-
10:53
-
10:38
-
10:33
-
10:10
-
10:03
-
09:54
-
09:30
-
09:22
-
09:05
-
08:36
-
08:24
-
08:15
-
08:04
-
07:28
-
01:00
-
00:55
-
00:01
- 26 сентября 2025
-
23:36
-
22:48
-
21:58
-
21:19
-
20:51
-
20:50
-
20:37
-
20:36
-
20:27
-
20:25
-
20:16
-
20:01
-
19:59
-
19:44