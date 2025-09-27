Алекс де Минор вышел в четвертьфинал турнира ATP-500 в Пекине

Восьмая ракетка мира австралийский теннисист Алекс де Минор вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). Во втором круге он одержал победу над французом Артуром Риндеркнешем (54-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 3:6, 7:6 (7:2).

Матч продолжался 2 часа 18 минут. За это время де Минор выполнил семь подач навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из четырёх. На счету Риндеркнеша 11 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из пяти.

В четвертьфинале «пятисотника» в Пекине де Минор сыграет с победителем матча Артур Казо (Франция) — Якуб Меншик (Чехия).