Рублёв и Хачанов вышли в четвертьфинал парного разряда турнира в Пекине

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в четвертьфинальный раунд парного разряда турнира категории АТР-500 в Пекине, обыграв в стартовом матче аргентинца Франсиско Серундоло и француза Александра Мюллера со счётом 6:2, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 6 минут. За время матча Хачанов и Рублёв выполнили семь подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогли реализовать 4 из 12 брейк-пойнтов. Пара Серундоло/Мюллер сделала в игре три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге парного разряда турнира в Пекине Рублёв и Хачанов сыграют с британским дуэтом Джулиан Кэш/Ллойд Гласспул.