Рублёв и Хачанов вышли в четвертьфинал парного разряда турнира в Пекине
Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в четвертьфинальный раунд парного разряда турнира категории АТР-500 в Пекине, обыграв в стартовом матче аргентинца Франсиско Серундоло и француза Александра Мюллера со счётом 6:2, 6:4.
Пекин — парный разряд (м). 1-й круг
27 сентября 2025, суббота. 09:45 МСК
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|4
Франсиско Серундоло
Александр Мюллер
Ф. Серундоло А. Мюллер
Теннисисты провели на корте 1 час 6 минут. За время матча Хачанов и Рублёв выполнили семь подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогли реализовать 4 из 12 брейк-пойнтов. Пара Серундоло/Мюллер сделала в игре три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх.
Во втором круге парного разряда турнира в Пекине Рублёв и Хачанов сыграют с британским дуэтом Джулиан Кэш/Ллойд Гласспул.
