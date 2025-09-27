Скидки
Теннис Новости

Рублёв/Хачанов — Серундоло/Мюллер, результат матча 27 сентября 2025, счет 2:0, 1-й круг турнира в Пекине

Рублёв и Хачанов вышли в четвертьфинал парного разряда турнира в Пекине
Комментарии

Российские теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов вышли в четвертьфинальный раунд парного разряда турнира категории АТР-500 в Пекине, обыграв в стартовом матче аргентинца Франсиско Серундоло и француза Александра Мюллера со счётом 6:2, 6:4.

Пекин — парный разряд (м). 1-й круг
27 сентября 2025, суббота. 09:45 МСК
Карен Хачанов
Россия
Карен Хачанов
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
К. Хачанов А. Рублёв
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		4
         
Франсиско Серундоло
Аргентина
Франсиско Серундоло
Александр Мюллер
Франция
Александр Мюллер
Ф. Серундоло А. Мюллер

Теннисисты провели на корте 1 час 6 минут. За время матча Хачанов и Рублёв выполнили семь подач навылет, допустив при этом три двойные ошибки, а также смогли реализовать 4 из 12 брейк-пойнтов. Пара Серундоло/Мюллер сделала в игре три эйса, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из трёх.

Во втором круге парного разряда турнира в Пекине Рублёв и Хачанов сыграют с британским дуэтом Джулиан Кэш/Ллойд Гласспул.

