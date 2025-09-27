Скидки
Теннис Новости

Андреева — о турнире в Пекине: сделаю всё возможное, чтобы преодолеть барьер 1/4 финала

Пятая ракетка мира 18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева высказалась о своих целях на турнире категории WTA-1000 в Пекине. Сегодня, 27 сентября, в матче второго круга она обыграла китаянку Чжу Линь со счётом 6:2, 6:2.

Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 06:10 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		2
         
Чжу Линь
Китай
Чжу Линь
Ч. Линь

«В прошлом году я проиграла в четвертьфинале на этом корте. Постараюсь не думать об этом и наслаждаться каждым матчем, который мне доведётся здесь сыграть. И я сделаю всё возможное, чтобы преодолеть барьер четвертьфинала и пройти дальше», — сказала Андреева в интервью после матча.

В третьем круге турнира в Пекине Мирра Андреева сыграет с победительницей матча Даяна Ястремская (Украина) — Джессика Бузас Манейро (Испания).

