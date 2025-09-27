Хольгер Руне обыграл Куинна и вышел в 1/4 финала турнира в Пекине

11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-500 в Пекине, обыграв в матче второго круга американского теннисиста Итана Куинна (81-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. За время матча Хольгер Руне выполнил шесть подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Куинн сделал в игре четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух.

За право выйти в полуфинал турнира в Пекине Хольгер Руне поспорит с американским теннисистом Дженсоном Бруксби.