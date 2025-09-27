Скидки
Теннис Новости

Хольгер Руне – Итан Куинн, результат матча 27 сентября 2025, счет 2:0, 2-й круг турнира в Пекине

Хольгер Руне обыграл Куинна и вышел в 1/4 финала турнира в Пекине
11-я ракетка мира датский теннисист Хольгер Руне вышел в четвертьфинал турнира категории АТР-500 в Пекине, обыграв в матче второго круга американского теннисиста Итана Куинна (81-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:2.

Токио (м). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 10:00 МСК
Итан Куинн
США
Итан Куинн
И. Куинн
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2
6 		6
         
Хольгер Руне
Дания
Хольгер Руне
Х. Руне

Теннисисты провели на корте 1 час 14 минут. За время матча Хольгер Руне выполнил шесть подач навылет, допустив при этом одну двойную ошибку, а также смог реализовать четыре брейк-пойнта из семи. Куинн сделал в игре четыре эйса, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух.

За право выйти в полуфинал турнира в Пекине Хольгер Руне поспорит с американским теннисистом Дженсоном Бруксби.

