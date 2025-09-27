«Грёбаные китайцы!» Музетти разозлился на зрителей на турнире в Пекине
Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти разозлился на шумных китайских болельщиков во время своего матча первого круга на турнире ATP-500 в Пекине (Китай).
Он играл с французом Джованни Мпетчи Перрикаром и победил со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:4.
Пекин (м). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 14:20 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|4
|
|6 4
|6
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
«Эти грёбаные китайцы… они постоянно кашляют!» — сказал Музетти во время матча на итальянском языке. После этого итальянец сымитировал кашель.
Итальянец подвергся критике в социальных сетях за своё высказывание. Его обвинили в неуважении к китайскому народу.
Во втором круге турнира в Пекине Лоренцо Музетти сыграет с французским теннисистом Адрианом Маннарино, который на старте победил Александра Бублика из Казахстана.
