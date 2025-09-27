Скидки
Теннис

«Грёбаные китайцы!» Музетти разозлился на зрителей на турнире в Пекине

«Грёбаные китайцы!» Музетти разозлился на зрителей на турнире в Пекине
Комментарии

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти разозлился на шумных китайских болельщиков во время своего матча первого круга на турнире ATP-500 в Пекине (Китай).

Он играл с французом Джованни Мпетчи Перрикаром и победил со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:4.

Пекин (м). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 14:20 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		7 7 4
7 7 		6 4 6
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

«Эти грёбаные китайцы… они постоянно кашляют!» — сказал Музетти во время матча на итальянском языке. После этого итальянец сымитировал кашель.

Итальянец подвергся критике в социальных сетях за своё высказывание. Его обвинили в неуважении к китайскому народу.

Во втором круге турнира в Пекине Лоренцо Музетти сыграет с французским теннисистом Адрианом Маннарино, который на старте победил Александра Бублика из Казахстана.

«И сейчас такая же помойка?» Кафельников упрекнул Бублика за слова про турниры ATP-250
