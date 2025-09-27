Скидки
Лоренцо Музетти извинился за своё высказывание в адрес китайцев на турнире в Пекине

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти принёс извинения за свою фразу, произнесённую в адрес шумных китайских болельщиков во время своего матча первого круга на турнире ATP-500 в Пекине (Китай).

Он играл с французом Джованни Мпетчи Перрикаром и победил со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:4.

Пекин (м). 1-й круг
26 сентября 2025, пятница. 14:20 МСК
Джованни Мпетчи Перрикар
Франция
Джованни Мпетчи Перрикар
Д. Мпетчи Перрикар
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 3 		7 7 4
7 7 		6 4 6
         
Лоренцо Музетти
Италия
Лоренцо Музетти
Л. Музетти

«Дорогие китайские фанаты! Я хотел бы искренне извиниться за то, что я сказал вчера в порыве гнева во время матча.

Мои слова были адресованы лишь нескольким людям на трибунах, которые постоянно кашляли и мешали игре. Они никоим образом не предназначались китайским болельщикам. Это произошло в момент напряжения и стресса на тай-брейке второго сета, но всё же это ни в коем случае не оправдание. Понимаю, что выразился неправильно и неуместно и это ранило чувства многих китайских болельщиков. Я глубоко сожалею об этом и испытываю глубокое раскаяние.

Я всегда восхищался китайцами и очень рад играть в вашей стране. Я приезжаю в Китай с 2018 года и всегда чувствую себя здесь очень желанным гостем. Благодарен за невероятную поддержку, которую постоянно получаю, и за многочисленных поклонников, которые у меня есть в Китае.

Ещё раз приношу свои искренние извинения. Я глубоко вас уважаю, чувствую себя здесь как дома и ценю тепло и доброту, которые вы всегда мне дарили. С уважением и благодарностью, Лоренцо», — написал Музетти на личной странице в соцсетях.

