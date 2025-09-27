Лоренцо Музетти извинился за своё высказывание в адрес китайцев на турнире в Пекине

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти принёс извинения за свою фразу, произнесённую в адрес шумных китайских болельщиков во время своего матча первого круга на турнире ATP-500 в Пекине (Китай).
Он играл с французом Джованни Мпетчи Перрикаром и победил со счётом 7:6 (7:3), 6:7 (4:7), 6:4.
|1
|2
|3
|
|7 7
|4
|
|6 4
|6
«Дорогие китайские фанаты! Я хотел бы искренне извиниться за то, что я сказал вчера в порыве гнева во время матча.
Мои слова были адресованы лишь нескольким людям на трибунах, которые постоянно кашляли и мешали игре. Они никоим образом не предназначались китайским болельщикам. Это произошло в момент напряжения и стресса на тай-брейке второго сета, но всё же это ни в коем случае не оправдание. Понимаю, что выразился неправильно и неуместно и это ранило чувства многих китайских болельщиков. Я глубоко сожалею об этом и испытываю глубокое раскаяние.
Я всегда восхищался китайцами и очень рад играть в вашей стране. Я приезжаю в Китай с 2018 года и всегда чувствую себя здесь очень желанным гостем. Благодарен за невероятную поддержку, которую постоянно получаю, и за многочисленных поклонников, которые у меня есть в Китае.
Ещё раз приношу свои искренние извинения. Я глубоко вас уважаю, чувствую себя здесь как дома и ценю тепло и доброту, которые вы всегда мне дарили. С уважением и благодарностью, Лоренцо», — написал Музетти на личной странице в соцсетях.
- 27 сентября 2025
-
11:44
-
11:23
-
11:19
-
11:02
-
10:53
-
10:38
-
10:33
-
10:10
-
10:03
-
09:54
-
09:30
-
09:22
-
09:05
-
08:36
-
08:24
-
08:15
-
08:04
-
07:28
-
01:00
-
00:55
-
00:01
- 26 сентября 2025
-
23:36
-
22:48
-
21:58
-
21:19
-
20:51
-
20:50
-
20:37
-
20:36
-
20:27
-
20:25
-
20:16
-
20:01
-
19:59
-
19:44