Джессика Пегула с «баранкой» обыграла Томлянович и вышла в третий круг Пекина

Седьмая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче второго раунда она победила австралийку Айлу Томлянович (94-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:3.

Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время Пегула выполнила пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Томлянович ни одного эйса, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В третьем круге Джессика Пегула сыграет с победительницей матча Эмма Радукану (Великобритания) — Кристина Букша (Испания).