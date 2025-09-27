Скидки
Айла Томлянович — Джессика Пегула, результат матча 27 сентября 2025, счет 0:2, 2-й круг WTA 1000 Пекин

Джессика Пегула с «баранкой» обыграла Томлянович и вышла в третий круг Пекина
Комментарии

Седьмая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче второго раунда она победила австралийку Айлу Томлянович (94-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:3.

Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 10:50 МСК
Айла Томлянович
Австралия
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		3
6 		6
         
Джессика Пегула
США
Джессика Пегула
Д. Пегула

Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время Пегула выполнила пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Томлянович ни одного эйса, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.

В третьем круге Джессика Пегула сыграет с победительницей матча Эмма Радукану (Великобритания) — Кристина Букша (Испания).

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
