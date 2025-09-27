Джессика Пегула с «баранкой» обыграла Томлянович и вышла в третий круг Пекина
Поделиться
Седьмая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула вышла в третий круг на турнире категории WTA-1000 в Пекине (Китай). В матче второго раунда она победила австралийку Айлу Томлянович (94-й номер рейтинга) со счётом 6:0, 6:3.
Пекин (ж). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 10:50 МСК
Айла Томлянович
А. Томлянович
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Джессика Пегула
Д. Пегула
Матч продолжался 1 час 2 минуты. За это время Пегула выполнила пять подач навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из шести. На счету Томлянович ни одного эйса, четыре двойные ошибки и ни одного заработанного брейк-пойнта.
В третьем круге Джессика Пегула сыграет с победительницей матча Эмма Радукану (Великобритания) — Кристина Букша (Испания).
Материалы по теме
Комментарии
- 27 сентября 2025
-
13:04
-
13:03
-
12:53
-
12:30
-
12:26
-
12:08
-
12:01
-
11:44
-
11:23
-
11:19
-
11:02
-
10:53
-
10:38
-
10:33
-
10:10
-
10:03
-
09:54
-
09:30
-
09:22
-
09:05
-
08:36
-
08:24
-
08:15
-
08:04
-
07:28
-
01:00
-
00:55
-
00:01
- 26 сентября 2025
-
23:36
-
22:48
-
21:58
-
21:19
-
20:51
-
20:50
-
20:37