Швёнтек: каждый турнир — новая история, нужно начинать с нуля и бороться

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, насколько была рада вернуться на турнир WTA-1000 в Пекине, отметив, что у неё остались прекрасные воспоминания от победного турнира в 2023 году.

– Два года назад ты подняла здесь трофей. Насколько счастлива вернуться?
– Два года назад здесь был отличный турнир. У меня прекрасные воспоминания. Я с радостью приехала сюда. Каждый турнир — это новая история. Нужно начинать с нуля и бороться. В Азии уже получились отличные пару недель. Я счастлива продолжить ещё в одном городе. И да, я вернусь послезавтра, – сказала Швёнтек в интервью на корте после матча второго круга турнира.

Швёнтек вышла в третий круг турнира в Пекине, где сыграет с 83-й ракеткой мира Камилой Осорио из Колумбии.

Материалы по теме
Швёнтек побила рекорд Азаренко по числу «баранок» на турнирах WTA-1000
