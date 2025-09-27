Швёнтек рассказала, какие достопримечательности хотела бы посетить в Пекине

Шестикратная победительница турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек рассказала, какие достопримечательности она хотела бы посмотреть в Пекине, отметив, что у неё нет достаточного количества свободного времени на это.

– Давайте забудем о теннисе на минуту. Если бы у тебя был один день в Пекине без тренировок и матчей, что бы ты больше всего хотела сделать?

– Точно поехала бы на Великую Китайскую стену… и просто в центр города. Два года назад у меня не было времени ничего посмотреть. В этом году я тоже приехала довольно поздно, потому что играла в Сеуле. Так что просто прогуляться и познакомиться с городом было бы замечательно, – сказала Швёнтек в интервью на корте после матча второго круга турнира в Пекине.

В третьем круге турнира WTA-1000 в Пекине Швёнтек сыграет с 83-й ракеткой мира Камилой Осорио из Колумбии.