Янник Синнер в трёх сетах обыграл Атмана и вышел в четвертьфинал «пятисотника» в Пекине

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). Во втором круге он одержал победу над французом Теренсом Атманом (68-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 5:7, 6:0.

Матч продолжался 2 часа 22 минуты. За это время Синнер выполнил три подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Атмана 11 эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

За выход в полуфинал на «пятисотнике» в Пекине Янник Синнер поборется с Фабианом Марожаном из Венгрии.