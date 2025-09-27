Скидки
Янник Синнер — Теренс Атман, результат матча 27 сентября 2025, счет 2:1, 2-й круг ATP 500 Пекин

Янник Синнер в трёх сетах обыграл Атмана и вышел в четвертьфинал «пятисотника» в Пекине
Комментарии

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). Во втором круге он одержал победу над французом Теренсом Атманом (68-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 5:7, 6:0.

Пекин (м). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 10:10 МСК
Янник Синнер
Италия
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
4 		7 0
         
Теренс Атман
Франция
Теренс Атман
Т. Атман

Матч продолжался 2 часа 22 минуты. За это время Синнер выполнил три подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Атмана 11 эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти.

За выход в полуфинал на «пятисотнике» в Пекине Янник Синнер поборется с Фабианом Марожаном из Венгрии.

Календарь турнира в Пекине
Сетка турнира в Пекине
