Янник Синнер в трёх сетах обыграл Атмана и вышел в четвертьфинал «пятисотника» в Пекине
Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер вышел в четвертьфинал на турнире категории ATP-500 в Пекине (Китай). Во втором круге он одержал победу над французом Теренсом Атманом (68-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 5:7, 6:0.
Пекин (м). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 10:10 МСК
Янник Синнер
Я. Синнер
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|5
|6
|
|7
|0
Теренс Атман
Т. Атман
Матч продолжался 2 часа 22 минуты. За это время Синнер выполнил три подачи навылет, не допустил двойных ошибок и реализовал 6 брейк-пойнтов из 11. На счету Атмана 11 эйсов, одна двойная ошибка и три реализованных брейк-пойнта из девяти.
За выход в полуфинал на «пятисотнике» в Пекине Янник Синнер поборется с Фабианом Марожаном из Венгрии.
