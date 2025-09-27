Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Калинская/Кырстя – Бабош/Стефани, результат матча 27 сентября 2025, счет 0:2, 1-й круг турнира в Пекине

Калинская и Кырстя не смогли выйти во второй круг парного разряда турнира в Пекине
Аудио-версия:
Комментарии

Российская теннисистка Анна Калинская в паре с румынкой Сораной Кырстей не смогли выйти во второй круг парного разряда турнира WTA-1000 в Пекине, уступив в стартовом матче турнира венгерско-бразильской паре Тимя Бабош/Луиза Стефани со счётом 3:6, 4:6.

Пекин — парный разряд (ж). 1-й круг
27 сентября 2025, суббота. 11:15 МСК
Сорана Кырстя
Румыния
Сорана Кырстя
Анна Калинская
Россия
Анна Калинская
С. Кырстя А. Калинская
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		4
6 		6
         
Тимя Бабош
Венгрия
Тимя Бабош
Луиза Стефани
Бразилия
Луиза Стефани
Т. Бабош Л. Стефани

Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. Бабош и Стефани выполнили в матче два эйса, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также реализовали три брейк-пойнта из шести. Калинская и Кырстя сделали за игру одну подачу навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали один брейк-пойнт из пяти в игре.

Во втором круге турнира в Пекине Тимя Бабош и Луиза Стефани сыграют с победительницами встречи между американским дуэтом Эшлин Крюгер/Джессика Пегула и китаянками Сюй Ифань/Ян Чжаосюань.

Материалы по теме
Алькарас пробился в четвертьфинал Токио! В Пекине победили Мирра, Синнер и Потапова. LIVE!
Live
Алькарас пробился в четвертьфинал Токио! В Пекине победили Мирра, Синнер и Потапова. LIVE!
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android