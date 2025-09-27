Калинская и Кырстя не смогли выйти во второй круг парного разряда турнира в Пекине

Российская теннисистка Анна Калинская в паре с румынкой Сораной Кырстей не смогли выйти во второй круг парного разряда турнира WTA-1000 в Пекине, уступив в стартовом матче турнира венгерско-бразильской паре Тимя Бабош/Луиза Стефани со счётом 3:6, 4:6.
Теннисистки провели на корте 1 час 20 минут. Бабош и Стефани выполнили в матче два эйса, допустив при этом четыре двойные ошибки, а также реализовали три брейк-пойнта из шести. Калинская и Кырстя сделали за игру одну подачу навылет, не допустили ни одной двойной ошибки и реализовали один брейк-пойнт из пяти в игре.
Во втором круге турнира в Пекине Тимя Бабош и Луиза Стефани сыграют с победительницами встречи между американским дуэтом Эшлин Крюгер/Джессика Пегула и китаянками Сюй Ифань/Ян Чжаосюань.
