Карлос Алькарас обыграл Зизу Бергса и вышел в 1/4 финала турнира в Токио
Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира АТР-500 в Токио (Япония), одержав победу в матче второго круга над бельгийцем Зизу Бергсом (45-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.
Токио (м). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 11:40 МСК
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|3
Зизу Бергс
З. Бергс
Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. За время матча Алькарас выполнил три подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из шести. Бергс сделал в игре пять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.
В четвертьфинале турнира в Токио Карлос Алькарас сыграет с американским теннисистом Брэндоном Накашимой.
