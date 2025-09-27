Карлос Алькарас обыграл Зизу Бергса и вышел в 1/4 финала турнира в Токио

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира АТР-500 в Токио (Япония), одержав победу в матче второго круга над бельгийцем Зизу Бергсом (45-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. За время матча Алькарас выполнил три подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из шести. Бергс сделал в игре пять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале турнира в Токио Карлос Алькарас сыграет с американским теннисистом Брэндоном Накашимой.