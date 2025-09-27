Скидки
Главная Теннис Новости

Карлос Алькарас – Зизу Бергс, результат матча 27 сентября 2025, счет 2:0, 2-й круг турнира в Токио

Карлос Алькарас обыграл Зизу Бергса и вышел в 1/4 финала турнира в Токио
Комментарии

Первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас вышел в четвертьфинал турнира АТР-500 в Токио (Япония), одержав победу в матче второго круга над бельгийцем Зизу Бергсом (45-й номер рейтинга) со счётом 6:4, 6:3.

Токио (м). 2-й круг
27 сентября 2025, суббота. 11:40 МСК
Карлос Алькарас
Испания
Карлос Алькарас
К. Алькарас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		3
         
Зизу Бергс
Бельгия
Зизу Бергс
З. Бергс

Теннисисты провели на корте 1 час 20 минут. За время матча Алькарас выполнил три подачи навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смог реализовать пять брейк-пойнтов из шести. Бергс сделал в игре пять эйсов, допустил три двойные ошибки и реализовал три брейк-пойнта из шести.

В четвертьфинале турнира в Токио Карлос Алькарас сыграет с американским теннисистом Брэндоном Накашимой.

Комментарии
